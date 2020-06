"No puedo respirar", suplicaba tirado en el piso, boca abajo, George Floyd, un afroamericano de 46 años de edad. La rodilla de un policía blanco de Minneapolis presionaba duramente contra su cuello. "Por favor, no puedo respirar".

El video de casi 10 minutos es aterrador. Comienza ya con Floyd tirado en el piso y el agente, Derek Dauvin, sobre él. Fue filmado en su celular por una persona que vio lo que estaba pasando y que luego lo compartió en redes sociales. "Me duele el estómago, me duele el cuello", se le oye decir a Floyd. También pide "agua o algo, por favor". Y el momento más desgarrador es cuando, dos veces, llama por su mamá.

No sabemos que pasó antes del video. La policía de Minneapolis buscaba a un hombre acusado de falsificar su identidad. Floyd fue encontrado en su auto, obligado a bajar y luego fue esposado. El reporte policíaco inicial dice que se resistió a su arresto y que aparentaba tener un "trastorno médico".

Lo que sí sabemos es que, en los instantes finales del video, Floyd parece perder la conciencia y cuando, finalmente, el policía le quita de encima su rodilla, la cabeza de Floyd no responde y cuelga sin fuerza. Poco después fue llevado en una ambulancia al hospital, donde fue declarado muerto a las 9:25 de la noche del lunes 25 de mayo.

Me impresionó, particularmente, la pasividad de otros tres agentes de la policía que no hicieron nada para evitar que su compañero asfixiara a Floyd. Uno de ellos está parado a muy poca distancia de los hechos y, sin decir una sola palabra, es mudo testigo de su muerte. Como si esa vida no importara.