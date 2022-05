Necesitamos ensayos clínicos que sean diversos para mejorar nuestra salud pública

No es un secreto que la pandemia afectó a las comunidades afroamericanas y latinas en nuestro país de forma desproporcionada. Sin embargo, a pesar de una alta tasa de infección y muerte, las personas de color estuvieron insuficientemente representadas en los ensayos de vacunas y tratamientos contra el covid-19. Lamentablemente, esto no es un problema nuevo que comenzó con la llegada de la pandemia. Las comunidades de color no han sido representadas de manera equitativa en los ensayos clínicos por mucho tiempo, eso tiene que cambiar.