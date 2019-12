Nancy Pelosi frente al impeachment

La basura que Trump quería arrojar contra la reputación de los Biden se basaba en un infundio para infamar a Biden hijo, quien ejercía como director de una empresa de energía cuando su padre estaba a cargo de la Vicepresidencia. Esa empresa había sido investigada por un escándalo de corrupción, con el cual los Biden no tienen conexión alguna , puesto que esos hechos ocurrieron antes de que Hunter Biden fuese directivo.

A pesar de su contundencia y gravedad, la acción del Congreso no ha podido atravesar las fronteras partidistas. Por tanto, el escenario más probable es que los “artículos de la acusación y allanamiento” a Trump sean aprobados solo por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Ahora bien, aprobada la acusación contra Trump en el Comité de Asuntos Judiciales o en la Cámara de Representantes, ¿qué puede ocurrir, como alternativa a un juicio fallido en el Senado? Pues, que la presidenta y líder demócrata, Nancy Pelosi, use sus facultades discrecionales para remitir al Senado la acusación en la oportunidad que juzgue conveniente.

Entretanto, no cabe duda de que Trump no está cómodo ahora que la Cámara ha aprobado el impeachment. En realidad, Nancy Pelosi y el liderazgo demócrata no tenían otra opción que traer el proceso hasta esta etapa. Pero ahora está claro que sí tienen opciones para poner los focos sobre la acusación contra Trump y enfatizar la gravedad que tiene, antes de obsequiarle una victoria partidista en el Senado.