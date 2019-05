Morir por el ‘sueño americano’ cuando apenas se empieza a vivir

Como si hubiese hecho una radiografía de buena parte de las naciones latinoamericanas, si no es que de todas, el funcionario mencionó uno a uno los aspectos que lamentablemente definen el devenir del país centroamericano. Dijo, entre otras cosas, que “para una pequeña minoría, Guatemala es un país moderno y funcional donde se concentra el poder económico y político”.

Pero sin hacer escalas en su discurso, entró de lleno en lo que ha convertido a ese país en un constante productor de migrantes que, al no encontrar los satisfactores mínimos de sobrevivencia, emprenden, sin otra ilusión que la de ayudar a sus familias, una peligrosa e incierta travesía hacia el norte sin más escudo que su propia esperanza.

Declaró Al Hussein sin dudarlo: “Para el resto de la población, en particular para las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, es un país donde han enfrentado toda una vida de discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad”.

No es Estados Unidos el destino migratorio per se; es la necesidad humana la que lo ha convertido, solo por ahora, en el polo inicial de salvación. Cuando ninguna llave abra esta puerta, las nuevas rutas migratorias buscarán otros destinos, mientras persista la disparidad económica que no ha podido resolver ningún sistema de vida en sociedad.