Una meta para el año nuevo: aprender a vivir con el covid-19

No tengo la respuesta definitiva, desde luego. Pero si apelamos a la experiencia y al sentido común, podemos inferir que la convivencia implicará el tener suficiente control sobre el covid-19 como para que éste no nos aniquile como especie y para que tampoco destruya a nuestras familias. Algunos llevaremos la lucha peor que otros. Unos cuantos quedaremos en el camino, como suele suceder con los morbos. Pero lo fundamental será dejar de buscar la luz al final del túnel. Todo indica que no la habrá. Que no aparecerá como promete la misericordiosa metáfora.