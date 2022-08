La falsedad republicana se hace noticia

Y aunque el equipo de campaña de DeSantis trató después de enmendar el desatinado comentario de la vicegobernadora al decir que ella no se refería a los cubanos, sino a otros migrantes, el daño ya estaba hecho, pues la pregunta del entrevistador fue específicamente sobre la comunidad cubana, la de mayor presencia en su estado. De hecho, Núñez dijo en esa entrevista que “esto va a ser peor que Mariel, peor que todo lo que pasó en la década de 1980, y no hacer nada no es una opción”.