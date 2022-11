Extremismo y división, factores del fracaso de la llamada "ola roja"

Pese a los catastróficos pronósticos contra los demócratas en las elecciones intermedias, todo parece indicar que no les ha ido tan mal como se anticipaba. La “ola roja” que esperaban los republicanos parece no haberse concretado. El control del Senado, hoy de mayoría demócrata, no se dilucida aún, y todo apunta a que los republicanos controlarían la Cámara Baja, pero no por las decenas de escaños que esperaban.