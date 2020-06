Las señales contradictorias socavan la credibilidad de Estados Unidos en Honduras y Centroamérica

Los cambios, en apariencia inocentes, en la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo facilitarán la renovada cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y hondureñas. Esto implica que Estados Unidos compartiría inteligencia, probablemente incluyendo el seguimiento por radar de posibles narcoavionetas, con un gobierno extranjero encabezado por un co-conspirador no acusado en un caso de narcotráfico bajo investigación por parte del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

A modo de recordatorio, las acusaciones contra Hernández no son nuevas. Son apenas las últimas revelaciones en un caso de drogas que involucra al hermano del presidente, Tony Hernández, o 'TH' como se le conoce a veces. (Así es como presuntamente rubricaba sus cargamentos de cocaína)

El único problema en esta narrativa surgió con la aprobación de una ley en 2014 que, entre otras cosas, autorizaba a las fuerzas de seguridad hondureñasa interceptar y destruir aviones no identificados que atravesaran el espacio aéreo hondureño. Las fuerzas de seguridad hondureñas dependían en gran medida de la información de seguimiento de radar proporcionada por Estados Unidos, generada por un centro de fusión de inteligencia ubicado en Key West y conocido como la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur, o JIATF Sur (por sus siglas en inglés).

Pero el hecho de que Honduras confiara en la inteligencia estadounidense para derribar potencialmente aviones no identificados le atribuiría a Estados Unidos responsabilidad directa por cualquier error de cálculo o errores trágicos cometidos por las fuerzas de seguridad hondureñas.

Es increíblemente importante no adelantarse al curso del enjuiciamiento en este momento. El fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman obtuvo una sentencia contra TH, pero no ha acusado al presidente en funciones. En general, el Departamento de Justicia no acusa a los presidentes en funciones para evitar intervenir en los asuntos políticos de otro país. Pero parece razonable asumir que una vez que termine el mandato de Hernández en enero de 2022, enfrentará una acusación en Nueva York a menos que intente orquestar otro desacertado intento para postularse a la reelección.