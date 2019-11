La moderación es la clave para un triunfo demócrata

Puede que ese giro no sea definitivo, teniendo en cuenta que aún faltan más de 70 días para los “caucus” o asambleas electorales de Iowa y meses de campaña antes de la elección presidencial. Pero es consecuente con la tendencia histórica de los electores estadounidenses a conducir la política hacia el centro.

No dudo que esa sea, en efecto, la experiencia de Sanders entre sus fieles seguidores. Sin embargo, su rival moderado, Joe Biden, es hoy el amplio favorito para ganar las importantes primarias de Carolina del Sur y se mantiene fuerte en todos los sondeos nacionales; el igualmente moderado alcalde de South Bend, Indiana, Pete Bottigieg, se ha convertido de la noche a la mañana en el favorito para imponerse en las asambleas electorales demócratas en Iowa; y demócratas centristas, conservadores casi, acaban de ganar las elecciones a la gobernación en Kentucky y Luisiana , dos estados que conquisto cómodamente Trump en 2016.

Al ver estos resultados, el expresidente Barack Obama salió de su duermevela electoral la semana pasada para decir que “los votantes, incluyendo los demócratas, no están motivados por los mismos criterios que se reflejan en ciertas cadenas de Twitter con tendencias izquierdistas o por el ala activista de nuestro partido”. Luego advirtió de forma ominosa que “el deber de un candidato sea quien sea el escogido, es lograr que lo elijan”.

Suele decirse que, en última instancia, el candidato más elegible es el que sobrevive las primarias y se corona vencedor. Pero ese lugar común no repara en que a menudo los apasionados electores partidistas escogen en las primarias a candidatos divisivos que después son incapaces de formar la coalición de fuerzas que necesitan para triunfar en la elección general. Hillary Clinton, por ejemplo, no entusiasmó a suficientes votantes blancos no hispanos en 2016 para conquistar estados indecisos como la Florida, Ohio y Wisconsin.