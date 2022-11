El mensaje de los electores, más allá de los resultados

El único perdedor de la noche fue el trumpismo: la marea roja que se esperaba no sucedió, en buena medida, porque numerosos candidatos que Trump prácticamente impuso con su apoyo en las primarias, no pudieron ganar la elección general. "No eran buenos candidatos", dijo un asesor del exmandatario a Jim Acosta, excorresponsal en Washington de CNN. "Y eso también importa". La sola aclaratoria es inaudita.