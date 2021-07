Juez Federal le asesta un golpe a DACA, pero llega la hora para una solución permanente

En la vida hay momentos transformadores, como aquel día cuando yo estaba en la escuela superior y descubrí que era indocumentada y me entró un sentido profundo de miedo, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Temor no solo por mi futuro, sino por el de mi familia. Cuando me convertí en beneficiaria de DACA (otro de esos momentos transformadores) sentí cómo el miedo se alejaba. La cruel realidad es que mi vida lleva años en el limbo. Junto con jóvenes inmigrantes fuertes y con resiliencia he luchado con todo lo que tengo para proteger programas como DACA, ya que le brinda paz mental a cientos de miles de seres humanos que llaman casa a este país.