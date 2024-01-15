Cambiar Ciudad
Opinión

Trump es el tema

La elección de este 2024(...) es si quieren como presidente, otra vez, a una persona que no reconoció su derrota en el 2020 (...) y que muchos ven como una amenaza para la democracia

Jorge Ramos Periodista Bio Pic_NEW
Por:
Jorge Ramos.
El expresidente Donald Trump asiste al juicio por fraude civil de la Organización Trump en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, el jueves 7 de diciembre de 2023, en Manhattan.
El expresidente Donald Trump asiste al juicio por fraude civil de la Organización Trump en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, el jueves 7 de diciembre de 2023, en Manhattan.
Imagen David Dee Delgado/AP

“Es la economía, estúpido”. Esa es la frase utilizada durante la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, en la que venció al entonces mandatario George H. Bush (el padre). El mensaje para los votantes era clarísimo. Estados Unidos pasaba por una recesión, había que culpar de ello al presidente en turno y ofrecer una alternativa. Y todo quedó resumido en cuatro palabras. Pero en este 2024, todo queda resumido en una sola palabra: Trump.

El tema es Trump.

¿Estás a favor o en contra de Trump? Eso es lo que tendrán que decidir los electores estadounidenses el martes 5 noviembre. A menos, claro, que alguno de los muchos juicios que enfrenta Trump - tiene 91 cargos en su contra- lo inhabilite como candidato o sorprendentemente perdiera la nominación de su partido en el proceso electoral que comenzó en Iowa este lunes.

Desde luego que hay otros temas en la agenda. A pesar de la reducción de la inflación, más de la mitad de los estadounidenses, según una encuesta de The New York Times, considera como “pobre” el estado de la economía. Así que los republicanos podrían repetir la frase: “Es la economía, estúpido”. Pero la crisis en la frontera con México también es un grito de batalla para los que quieren sacar a Joe Biden de la presidencia.

Más de 300,000 inmigrantes fueron detenidos en Estados Unidos luego de cruzar ilegalmente desde México en el pasado mes de diciembre. Esta es una cifra récord y, la verdad, es que nadie sabe cómo detener este imparable flujo migratorio. Yo he estado varias veces en esa frontera y hasta los agentes más duros se doblan cuando ven cruzar el río Bravo/Grande a una familia, con un papá o una mamá cargando a un niño en los hombros.

Más sobre Opinión

Mi último noticiero
Jorge Ramos

“Al decir esta noche mis últimas palabras en el noticiero, me quedé pensando en todo lo que me queda por delante. Después de todo, los periodistas nunca se retiran. Estamos condenados toda la vida a perseguir noticias, a perseguir lo nuevo”. <br/>

Mi último noticiero

Opinión
8 mins
Inventando otro Macondo
Jorge Ramos

“El reto de la serie era, en el mejor de los casos, complementar al libro y dar una visión, entre millones, de cómo era la vida en Macondo. Y lo logra. Agradezco las narraciones tomadas íntegramente del libro y las magníficas actuaciones marcadas por las páginas más que por las improvisaciones”.

Inventando otro Macondo

Opinión
4 mins
Cómo vencer a Trump
Jorge Ramos

<b>“</b>En la cabeza de Trump todo conspira para demostrar su poder. Ganó la elección y el voto popular, se desvanecen los juicios en su contra, y legalmente se siente protegido para hacer lo que se le pegue la gana. Se siente en el tope. Es en este contexto que Trump amenazó con la imposición de aranceles contra México, Canadá y China”.

Cómo vencer a Trump

Opinión
5 mins
En México nadie sabe cómo
Jorge Ramos

<i>“Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos -todos fallidos- para enfrentar la violencia”.</i>

En México nadie sabe cómo

Opinión
4 mins
La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas
Jorge Ramos

<i>“Causarán un daño irreparable a miles de familias y a la economía estadounidense. No se trata de expulsar a los indocumentados sino de integrarlos a este país. Sería mucho más barato y efectivo. Pero Trump y sus asesores solo se oyen a sí mismos”.</i>

La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas

Opinión
4 mins
Trump: una amenaza para México
Jorge Ramos

“Hay mucho que negociar antes que Trump tome posesión el 20 de enero. Pero el peligro de deportaciones masivas, aranceles y hasta de operaciones militares en su territorio ha puesto en alerta a la nueva presidenta de México. Sheinbaum y Trump ya hablaron y se dijeron esas cosas huecas que se dicen los presidentes por teléfono”.

Trump: una amenaza para México

Opinión
4 mins
Y si los latinos deciden la elección…
Jorge Ramos

“La realidad es que cada vez hay más votantes latinos. Este año hay 36.2 millones de hispanos elegibles para votar, casi cuatro millones más que en 2020, según el centro Pew. Y aunque no todos van a salir a votar, los que lo hagan serán suficientes para definir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos”.

Y si los latinos deciden la elección…

Opinión
4 mins
El enemigo perfecto
Jorge Ramos

“Gane quien gane la elección en Estados Unidos, las cosas van a empeorar para los recién llegados. Los inmigrantes son el enemigo perfecto en esta campaña electoral. Son muy vulnerables, lo dejaron todo en su país de origen y no se pueden defender de los ataques injustificados de los políticos que solo quieren ganar votos”.

El enemigo perfecto

Opinión
5 mins
El mundo imaginario de Donald Trump
Jorge Ramos

&quot;En este caso, nos toca apuntar y corregir todas las mentiras que Trump ha dicho -y que sigue diciendo- sobre los inmigrantes, sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 y sobre todos los esfuerzos ilegítimos por negar los resultados de las elecciones del 2020. Las democracias mueren, primero, desde dentro&quot;.

El mundo imaginario de Donald Trump

Opinión
5 mins
Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona
Rubén Gallego

&quot;A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor.&quot; Read this content in <a href="https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;link&quot;:{&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;url&quot;:&quot;https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bf0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;linkText&quot;:&quot;english&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">english</a>.

Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona

Opinión
5 mins

Ahora, claro, culpan de la crisis en la frontera a Biden. Pero algo parecido le ocurrió a Trump, y a Barack Obama, y a George W. Bush. Esa es una frontera porosa por naturaleza y ningún muro va a servir. Lo que quiero decir con todo esto es que la migración bien podría ser el tema central de la campaña presidencial en el 2024. No lo es.

Es Trump.

Los votantes estadounidenses tienen que decidir si quieren a Trump, con todas sus fallas, una vez más en la Casa Blanca.

La elección de este 2024 no se decidirá por la economía, la migración, el aborto, el uso de armas, los seguros médicos o la ampliación de la guerra en el Medio Oriente. La decisión, mucho más simple, es si quieren como presidente, otra vez, a una persona que no reconoció su derrota en el 2020, que trató de cambiar el resultado de la elección, que ha sido acusada de incitar una insurrección y que muchos ven como una amenaza para la democracia.

El debate ya empezó. Los estados de Maine y Colorado están decidiendo si el nombre de Trump puede ser incluido en las boletas de votación. “La gente de Colorado y todos los estadounidenses se merecen la claridad de saber si alguien que se involucró en una insurrección puede ser candidato para la oficina más importante del país”, le pidió la secretaria de estado de Colorado, Jena Griswold, a la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la última palabra. La sección 3, de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos le prohíbe llegar a la presidencia -y a otros puestos- a quien se haya “involucrado en una insurrección”.

El presidente Biden y muchos más han acusado a Trump por incitar a una insurrección el 6 de enero del 2021, cuando miles de seguidores del expresidente entraron violentamente al Congreso de Estados Unidos. Antes del ataque, Trump les había dicho a sus simpatizantes que marcharan al Capitolio y “pelearan” por su país. Yo lo vi. Nadie me lo contó. Ese día y durante horas estuve narrando en la televisión las violentas imágenes de seguidores de Trump atacando a la policía, entrando por la fuerza al edificio y amenazando a miembros del Congreso.

Por todo eso, muchos creen que Trump no debería ser candidato a la presidencia; muy pronto la Corte Suprema decidirá. Y a pesar de todas las tensiones que genere, es obligatorio preguntarnos si alguien acusado de insurrección puede regresar a la Casa Blanca. Está en juego la democracia del país más poderoso del mundo.

No podemos evitar el tema.

En Instagram hay un video del comediante Will Ferrell siendo entrevistado en la televisión por el humorista Conan O’Brien. En los hombros de Ferrell hay un perico blanco. Conan le pregunta sobre el pájaro pero Ferrell, cómicamente, le dice que pueden hablar de cualquier cosa menos del perico. Los dos acaban riéndose por lo absurdo de la situación.

Lo mismo nos pasa con Trump y sus ataques a la democracia. Es algo que está frente a nosotros y que hay que hablar abiertamente. Aunque incomode. Y esto no es cuestión de risa.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

