Por un mundo sin reyes ni reinas

La historia es imborrable. La reina Isabel II de Inglaterra fue una gran representante de la tradición, continuidad y fuerza de la monarquía británica. Pero también fue el símbolo de un pasado de colonialismo, abusos y racismo de un poderoso imperio. “La monarquía no sirve para nada”, le dijo en Londres al diario The New York Times una joven de 29 años de edad. “No le hago caso a toda la fanfarria; es una dolorosa muestra de un violento pasado".