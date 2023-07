Hasta que alguien me escuche…”.

“Yo creo que nos falta voluntad de nuestra comunidad”, me dijo en una entrevista el excongresista Luis Gutiérrez, uno de los más visibles y persistentes líderes latinos. “No veo el coraje. No veo la indignación. No veo el empuje…Estamos creciendo en número -a 62 millones (de latinos)- pero no estamos creciendo en poder; no estamos utilizando nuestro poder y levantando nuestra voz” .