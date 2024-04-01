Cambiar Ciudad
Opinión

El problema de Xóchitl

"El problema de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez es el PRI y el PAN…y su negativa a romper con ellos. Su candidatura nació junto con estos dos partidos que simbolizan el inicio de narcoviolencia en el país, en el caso del PAN, y la corrupción, fraudes, desigualdad y abusos de autoridad que marcaron al México priista desde 1929 al 2000".

Jorge Ramos's profile picture
Por:Jorge Ramos
La aspirante a la presidencia de México y senadora de oposición Xóchitl Gálvez, participa en una conferencia de prensa, el 29 de agosto de 2023, en Ciudad de México (México). La senadora del derechista Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez, ingeniera de origen indígena, será la candidata presidencial de la coalición opositora Frente Amplio por México en las elecciones de 2024.
La aspirante a la presidencia de México y senadora de oposición Xóchitl Gálvez, participa en una conferencia de prensa, el 29 de agosto de 2023, en Ciudad de México (México). La senadora del derechista Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez, ingeniera de origen indígena, será la candidata presidencial de la coalición opositora Frente Amplio por México en las elecciones de 2024.
Imagen José Méndez/EFE

Acabo de cumplir 66 años y, como canta Ana Belén, yo también crecí con el Yesterday (de los Beatles) y “como tú, sintiendo la sangre arder”. Viví toda mi infancia y adolescencia en México, y esos años me marcaron para siempre. Tanto por lo que tuve como por lo que me faltó.

PUBLICIDAD

Cuando pienso en mi casa, esa sigue siendo en la que viví con mis papás y hermanos en Bosques de Echegaray, al norte de la ciudad. Y todavía recuerdo, como una cancioncita, el número de teléfono terminando en 5120 y las noches oliendo a humo de los tacos al pastor. Ese fue mi lugar feliz. Casi todos los días jugaba fútbol en la calle con los vecinos y las rodillas ensangrentadas eran prueba de que vivíamos intensamente. Pero una escuela de sacerdotes golpeadores, un gobierno ladrón y corrupto, y una sociedad muy represiva acabaron por definir mi entorno.

Crecí en un país sin democracia y con muy pocas libertades. Se escogía presidente por dedazo, la férrea censura de prensa prohibía la discusión abierta de los temas más importantes del país, el gobierno y el ejército podían matar estudiantes con absoluta impunidad -como en la masacre de Tlatelolco en 1968- y el PRI (Partido Revolucionario Institucional), que dominaba toda la vida pública, se regía por la famosa frase: “político pobre, pobre político”.

Me fui de México en 1983, poco después que un presidente nacionalizara la banca, por berrinche, y prometiera “defender el peso como un perro”. (La leyenda es que, tras dejar la presidencia y con el peso totalmente devaluado, la gente le ladraba a José López Portillo cuando iba a un restaurante). Pero nunca dejé de estar en contacto con el país donde nací.

Cubrí como periodista el gigantesco fraude electoral de 1988, el asesinato de Luis Donald Colosio, los dos dedazos que pusieron a Ernesto Zedillo en la presidencia, la crisis financiera que le siguió, el fin de la hegemonía del PRI con la llegada de la democracia en el 2000, y la casa blanca que recibió -y luego regresó- Enrique Peña Nieto de un contratista de su gobierno.

PUBLICIDAD

Más sobre Opinión

Mi último noticiero
Jorge Ramos

“Al decir esta noche mis últimas palabras en el noticiero, me quedé pensando en todo lo que me queda por delante. Después de todo, los periodistas nunca se retiran. Estamos condenados toda la vida a perseguir noticias, a perseguir lo nuevo”. <br/>

Mi último noticiero

Opinión
8 mins
Inventando otro Macondo
Jorge Ramos

“El reto de la serie era, en el mejor de los casos, complementar al libro y dar una visión, entre millones, de cómo era la vida en Macondo. Y lo logra. Agradezco las narraciones tomadas íntegramente del libro y las magníficas actuaciones marcadas por las páginas más que por las improvisaciones”.

Inventando otro Macondo

Opinión
4 mins
Cómo vencer a Trump
Jorge Ramos

<b>“</b>En la cabeza de Trump todo conspira para demostrar su poder. Ganó la elección y el voto popular, se desvanecen los juicios en su contra, y legalmente se siente protegido para hacer lo que se le pegue la gana. Se siente en el tope. Es en este contexto que Trump amenazó con la imposición de aranceles contra México, Canadá y China”.

Cómo vencer a Trump

Opinión
5 mins
En México nadie sabe cómo
Jorge Ramos

<i>“Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos -todos fallidos- para enfrentar la violencia”.</i>

En México nadie sabe cómo

Opinión
4 mins
La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas
Jorge Ramos

<i>“Causarán un daño irreparable a miles de familias y a la economía estadounidense. No se trata de expulsar a los indocumentados sino de integrarlos a este país. Sería mucho más barato y efectivo. Pero Trump y sus asesores solo se oyen a sí mismos”.</i>

La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas

Opinión
4 mins
Trump: una amenaza para México
Jorge Ramos

“Hay mucho que negociar antes que Trump tome posesión el 20 de enero. Pero el peligro de deportaciones masivas, aranceles y hasta de operaciones militares en su territorio ha puesto en alerta a la nueva presidenta de México. Sheinbaum y Trump ya hablaron y se dijeron esas cosas huecas que se dicen los presidentes por teléfono”.

Trump: una amenaza para México

Opinión
4 mins
Y si los latinos deciden la elección…
Jorge Ramos

“La realidad es que cada vez hay más votantes latinos. Este año hay 36.2 millones de hispanos elegibles para votar, casi cuatro millones más que en 2020, según el centro Pew. Y aunque no todos van a salir a votar, los que lo hagan serán suficientes para definir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos”.

Y si los latinos deciden la elección…

Opinión
4 mins
El enemigo perfecto
Jorge Ramos

“Gane quien gane la elección en Estados Unidos, las cosas van a empeorar para los recién llegados. Los inmigrantes son el enemigo perfecto en esta campaña electoral. Son muy vulnerables, lo dejaron todo en su país de origen y no se pueden defender de los ataques injustificados de los políticos que solo quieren ganar votos”.

El enemigo perfecto

Opinión
5 mins
El mundo imaginario de Donald Trump
Jorge Ramos

&quot;En este caso, nos toca apuntar y corregir todas las mentiras que Trump ha dicho -y que sigue diciendo- sobre los inmigrantes, sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 y sobre todos los esfuerzos ilegítimos por negar los resultados de las elecciones del 2020. Las democracias mueren, primero, desde dentro&quot;.

El mundo imaginario de Donald Trump

Opinión
5 mins
Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona
Rubén Gallego

&quot;A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor.&quot; Read this content in <a href="https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;link&quot;:{&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;url&quot;:&quot;https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bf0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;linkText&quot;:&quot;english&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">english</a>.

Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona

Opinión
5 mins

Y hay muchos ejemplos más. Pero ese es el PRI con el que Xóchitl Gálvez se ha unido para tratar de ganar la presidencia de México en este 2024. Con amigos así…
-“¿Como le puede pedir a sus seguidores que voten por algo así?” le pregunté a Xóchitl, poco después de anunciar su candidatura.
-“A ver”, me dijo. “Yo lo que dije es que soy daltónica políticamente. Yo no tengo militancia en ningún partido. Eso está claro. He establecido tres reglas: no rateros, no voy a permitir la corrupción; no talegones, o sea, 100% trabajadores; y no pendejos, gente capaz. Eso lo he dicho claramente”.
El problema de Xóchitl no es solo el PRI. También el PAN (Partido Acción Nacional).
-“¿Fue un mal presidente Felipe Calderón? ¿Lo puede decir?” le pregunté en la misma entrevista.
-“Tuvo una mala estrategia de seguridad”, me dijo a medias.
-“¿Fue un mal presidente?” insistí.
-“En materia económica no lo hizo mal. Yo creo que hay mejores datos en materia económica. Pero en materia de seguridad, el resultado no fue positivo. Y, en ese sentido, no dio los resultados que se esperaban”.
-“Veo que no quiere distanciarse de Calderón”.
-“A ver. Todos los presidentes tienen cosas buenas y malas. Hasta este que tenemos”.

El problema de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez es el PRI y el PAN…y su negativa a romper con ellos. Su candidatura nació junto con estos dos partidos que simbolizan el inicio de narcoviolencia en el país, en el caso del PAN, y la corrupción, fraudes, desigualdad y abusos de autoridad que marcaron al México priista desde 1929 al 2000.

PUBLICIDAD

¿Cómo aceptar el apoyo de un partido (PAN) que gobernó a México del 2006 al 2012 y cuyo principal policía, Genaro García Luna, fue acusado en Estados Unidos de colaborar con narcotraficantes?, ¿Cómo aliarse con un partido como el PRI que fue responsable de innumerables fraudes electorales y cuyos dirigentes se enriquecieron injustificadamente durante décadas?

Todos hemos visto las encuestas que ponen a Xóchitl Gálvez muy por detrás de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Y parte de la explicación es que hay millones de mexicanos que fueron testigos de los abusos priistas y de la narcoviolencia panista y que, aunque prefirieran a Xóchitl frente a Claudia, moralmente no se permitirían votar por una alianza PRI-PAN-PRD. Es un rechazo casi físico. Mucha gente quisiera tener una alternativa a la concentración del poder de Morena, a la militarización del país, a las decenas de miles de asesinatos y a sus métodos para gobernar. Pero nunca van a votar por el PRI. La memoria de los desastres es más fuerte.

Si Xóchitl quiere ganar la presidencia, solo le queda la opción atómica y romper con los dos partidos -el PRI y el PAN- que dieron origen a su candidatura. Sus dirigentes aseguran que se trata de un nuevo PRI y de un nuevo PAN. Pero casi nada refleja ese supuesto renacimiento. Son los mismos colores de siempre. Hay una contradicción intrínseca entre una candidata que promete ser independiente y “daltónica políticamente” y dos partidos que siguen buscando su cuota de poder y evitar ser irrelevantes. Después de todo, fueron los malos gobiernos priistas y panistas los que dieron lugar al surgimiento de Morena.

PUBLICIDAD

Todavía hay tiempo. Los debates presidenciales son una gran oportunidad con una audiencia a nivel nacional para hacer anuncios y propuestas radicales. Lo que no está claro es si ella estaría dispuesta a hacer lo único que le permitiría ganar y, eso es, distanciarse de dos partidos que tienen una larga y triste historia en México.

Si bien la estrategia (hasta ahora ganadora) de Claudia Sheinbaum ha sido pegarse lo más posible a las ideas y proyectos del presidente López Obrador -al grado que a veces no hay distinción entre los dos- la de Xóchitl tiene que ser separarse lo antes posible del PRI y del PAN. Ganaría más así que seguir sometiendo su campaña a viejas y desgastadas estructuras políticas que ya no dan más.

¿Lo hará?

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

Relacionados:
OpiniónPolíticaEleccionesElecciones 2024MéxicoXóchitl GálvezPartido Revolucionario InstitucionalPartido Acción Nacional (PAN)ViolenciaEconomíaClaudia SheinbaumMorena

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX