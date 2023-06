El maldito calorón

Cuando me mudé a Estados Unidos, el zumbido del aire acondicionado se convirtió en parte de la banda musical del verano. Pero por muchos años manejé con las ventanas abajo, sin ese frío artificial e insoportable que sale como cuchillos de las rejillas del auto. De hecho, nunca he tenido tanto frío como en el verano. Hay veces que producir frío es señal de estatus. Así me he helado en los lugares más pobres de Centroamérica y el Caribe. Y una vez, en un tren en la India donde no se podían bajar las ventanas, salí hecho un hielito, pálido y endurecido.