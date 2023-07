Del dedazo a las "corcholatas"

Ante un presidente con tanto poder, como AMLO, estas son las serias debilidades de la naciente democracia mexicana. Pero al final de cuentas, sigo creyendo que los avances democráticos le han costado tanto a los mexicanos que no van a dejar que nadie se imponga, “corcholata” o no. Estos no son tiempos de dedazos. Y ganará, espero, quien obtenga más votos.