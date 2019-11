Facebook ha definido qué significa ser un político y quién no será verificado

Entre el 20 y el 31 de octubre, justo cuando los estadounidenses discutían si los republicanos y los demócratas deberían poder publicar y promover contenido falso en las redes sociales, Facebook llegó a una definición crucial para el trabajo de los verificadores de datos. Decidió, en unas pocas frases, qué es un político y reiteró su política de que lo que ellos digan en la plataforma no puede ser verificado.

¿Y por qué es tan importante esta definición? En cierto modo, porque ayudará a los verificadores de hechos a definir los límites de su trabajo, y porque es algo a lo que pueden apuntar cuando se les pregunte por qué las verificaciones relacionadas con sus declaraciones y a los anuncios de los políticos no salen en Facebook. La compañía, de hecho, ideó la definición porque los fact-checkers dijeron que querían más claridad en este punto.

Por ejemplo, no todos los países tienen campañas que toman tanto tiempo como las de los Estados Unidos. Eso significa que los titulares de cargos públicos en algunas naciones tendrían una ventana más larga para no ser verificados que sus competidores. Y eso podría proporcionar una ventaja a esos titulares.

Algunos verificadores también vieron la definición como centrada en las elecciones. ¿Qué pasa con los políticos que difunden información errónea sobre temas que no están relacionados con sus campañas políticas y lo hacen no solo durante una elección? Piense en un alcalde que publica engaños sobre las vacunas.

"En Kenia, creemos que la definición de Facebook no cubre adecuadamente la información falsa que vienen de actores políticos. Ellos aprovecharán la falta de supervisión", dijo Eric Mugendi, de Pesacheck (Kenia). “Y sentimos que la definición está muy inclinada hacia las elecciones, lo que sucede de vez en cuando. La definición ignora el hecho de que se puede producir y compartir contenido falso potencialmente dañino en cualquier momento ”.

Además, algunos verificadores están preocupados por la forma en que se implementó esta definición. Encontrarla, por ejemplo, no es una tarea fácil.

Primero, los lectores necesitan llegar al Centro de ayuda para medios y editores . Luego, deben desplazarse hacia abajo a la cuarta pregunta de un FAQ para finalmente aprender lo que la plataforma considera fuera del alcance en el Third Party Fact-Checking Program (Programa de verificación de hechos con terceros ) (Observación: para participar en este proyecto, las organizaciones deben ser miembros verificados de la IFCN) .

Desde 2016, cuando se lanzó el programa de verificación de Facebook, los fact-checkers involucrados en el proyecto saben que los políticos no deben ser verificados. Pero, hasta el mes pasado, cuando no había una definición clara para “politico”, las organizaciones podían emitir su propio juicio y decidir sobre este tema caso a caso.