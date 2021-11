Es hora de dejar de manipular distritos electorales que priven a los latinos de su poder político

Estos ataques contra el electorado latino están profundamente arraigados en el prejuicio y la violencia que viene desde hace más de un siglo. Se estima que las bandas violentas mataron a miles de personas de descendencia mexicana a comienzos del siglo veinte, un dato que no suele enseñarse en los libros de historia estadounidense. Otro hecho olvidado es la campaña de autoridades locales y estatales de “repatriar” (es decir, regresar a México por la fuerza) a aproximadamente 2 millones de mexicoamericanos durante la Gran Depresión, muchos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. Más tarde, incluso la Ley de Derecho al Voto de 1965 inicialmente no protegía a las personas puertorriqueñas de las pruebas de alfabetización en inglés administradas en los sitios de votación de Nueva York (la ley no incluyó a las “minorías lingüísticas” hasta pasados los 10 años de su aprobación).