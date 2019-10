En el mes de la Herencia Hispana, la Liga Nacional de Hockey impulsa programas para atraer latinos

Este tipo de iniciativas por parte de una de las organizaciones más grandes como lo es el NHL y su compromiso con nuestra comunidad serán expandidas para que la meta de atraer más jugadores latinos al hockey sea una realidad, no tan solo para para un juego recreacional y para incrementar los “fans” latinos, sino para llevar más jugadores latinos a las ligas profesionales.

Ya sabemos que los hispanos estamos en todo, y que nuestra población está creciendo en todos los estados del país. Y a pesar de que venimos de países calientes y el hockey normalmente se juega en lugares fríos, eso no quiere decir que no estamos jugando. Y es más, los equipos de hockey que existen en los mercados de tierra caliente como California, Arizona, Texas y la Florida, son los que han visto mayor crecimiento en fanáticos. No es coincidencia que estos equipos en estos estados han visto también el mayor crecimiento de fanáticos latinos.