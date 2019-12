En Cuba el cuartico está igualito

Con la misma intención de despistar sobre sus propósitos continuistas, el régimen de los Castro ha resucitado el cargo de primer ministro que ejerciera el comandante en jefe hace más de 40 años. Díaz-Canel se lo encasquetó “de sorpresa” a Manuel Marrero Cruz, hasta ahora ministro de turismo, a quien veíamos venir desde que hace unas semanas tuiteó la chorrada de “cómo no recordar hoy, los consejos que me dio El Comandante el primer día cuando fui designado ministro, cómo no recordar hoy, todos sus aportes al desarrollo del turismo cubano, cómo no recordar hoy, su ejemplo. Gracias Comandante”. Amorosa oda al tirano que por décadas vedó el turismo occidental en Cuba.