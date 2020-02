El "gran error"

Las Vegas. Los demócratas no van a ganar el voto latino prometiendo más deportaciones y, aunque les duela, tienen que alejarse del legado del expresidente Barack Obama. El desafío de los candidatos presidenciales es ganarle a Donald Trump. Y para eso necesitan los votos y la confianza de los latinos. Ahora que los candidatos del Partido Demócrata le están haciendo todo tipo de promesas a los latinos, es preciso asegurarse que se comprometan a no deportar a millones de inmigrantes, como lo hicieron los últimos expresidentes.

Pero luego Biden me sorprendió al decir que "hubo más personas deportadas durante los gobiernos de George W. Bush y de Bill Clinton". Le dije, por supuesto, que revisaría los datos y al finalizar la entrevista sus colaboradores me hicieron llegar el documento en que se basó el exvicepresidente para decir eso.

Pero quién ha sido el mayor deportador no es el asunto central. El problema sigue siendo que Obama expulsó a millones de inmigrantes que ya se habían establecido en Estados Unidos y que, en su mayoría, no tenían un record criminal. Hasta el mismo Biden lo acepta. "Fueron demasiados", me dijo. "Aunque haya sido más que nunca o no, fue un error".