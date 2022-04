El gobernador medieval

No es poco común que - después de un tiempo de asentados - a los extranjeros se les olvide que tampoco ellos, o sus padres, o alguien en su árbol genealógico, eran del lugar donde nacieron o viven. He visto a cubanos quejándose en Estados Unidos de los nuevos extranjeros que emigran a estas tierras. He escuchado a dominicanos hablar mal de la llegada de refugiados sirios a España. He leído a hijos de colombianos que vivían en Venezuela rechazando la migración venezolana que abunda en Colombia.