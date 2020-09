El desafío de los EEUU en America Latina frente al creciente poder de China

Para que Estados Unidos pueda retormar su liderazgo en la región y construir alianzas potentes y promisorias debe asumir las magnitudes económicas del desafío que ello supone, porque China si lo tiene claro y lo está haciendo realidad. En primer lugar, miremos las magnitudes financieras del U.S. International Development Corporation (IDC) o el Export Import Bank of the U.S. (EXIM Bank), los fondos de cooperación administrados por USAID, o los compromisos financieros que mantiene EEUU en el BID y la CAF, para concluir que no compiten en este momento con los recursos invertidos por China en la región. La exposición total del EXIM Bank en Latinoamérica al 2019 es de $8,7 millardos. La totalidad de financiamiento y garantías financieras otorgados por el IDC en América Latina asciende a unos $5 millardos. USAID para el 2019 maneja cerca de $1 millardo en fondos de cooperación.