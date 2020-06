Dreamers o cómo perder el miedo

Estaban, como sus padres, ante un constante peligro de deportación. Desde los ataques terroristas del 2001 Estados Unidos se ha convertido en un país cada vez más hostil para los extranjeros. Los mayores habían aprendido a quedarse en silencio, a ser casi invisibles, para sobrevivir. Pero los dreamers rápidamente rechazaron esa cultura del silencio y la reemplazaron por una de activismo, vocal y rebelde (lo que en inglés llaman in your face ).

Un grupo de cuatro estudiantes salió caminando desde Miami hasta Washington el primero de enero del 2010 para denunciar la situación en que vivían. El riesgo era enorme. “Era la primera vez que hacíamos algo así”, me dijo años después Gaby Pacheco, nacida en Ecuador. “Pero ya no íbamos a tener más miedo”.

Ante el fracaso en el Congreso del llamado 'Dream Act', que no consiguió lo votos necesarios, la única alternativa era convencer al presidente Barack Obama de darles algún tipo de protección migratoria. En ese esfuerzo participó Lorella Praeli, quien nació en Perú y perdió una pierna en un accidente. “Cuando yo me caía”, me contó para un libro, “mi papá no me levantaba ni dejaba que nadie me levantara”. Esa perseverancia, y el esfuerzo de muchos más, ayudó a que Obama autorizara DACA en el 2012. Esa Orden Ejecutiva beneficiaría potencialmente a más de un millón de dreamers.