Distintas expresiones tras el triunfo de López Obrador

El primero es el discurso de un sector de los seguidores de AMLO –en el que existen pequeñas variantes–. Su optimismo quizá sea comparable –solo en parte– al vivido en julio de 2000, cuando por primera vez perdió el Partido Revolucionario Institucional (PRI). A la distancia podemos evaluar lo que pasó: frustración, decepción y lo que en términos prácticos fue la alineación del entonces presidente Vicente Fox con los modos de ejercicio de poder del PRI, cuando no a su confusión con éste. El optimismo actual es semejante en cuanto a la posibilidad de los cambios que advienen, pero distinto en cuanto la configuración de ese sentimiento poco frecuente en la opinión pública: la sensación de esperanza. El reto del actual ganador es mayor, porque si bien con Fox había un alta expectativa que finalmente se frustró, hoy existe la creencia en un cambio en los modos de ejercicio del poder. ¿Se dará realmente? No hay forma de saberlo ahora.

La tercera modalidad expresiva es quizá la más compleja, por su equilibrio racional y porque en realidad agrupa tanto a simpatizantes como a críticos del actual ganador. Estamos ante un optimismo muy moderado que parte de comprender y analizar las características del liderazgo AMLO: insistente, no tan carismático, pero que supo vender el argumento de la esperanza a millones de votantes. Es la idea de un AMLO cercano a un caudillo sin serlo plenamente y en el que se percibe una tentación autoritaria que huele a pasado, al viejo PRI del que viene. Al saberse ahora que tendrá la mayoría en las dos cámaras, se encienden las alarmas por el cúmulo de poder que incluso le permitiría hacer cambios a la Constitución. Vinculada a esta crítica hay la preocupación por su desprecio de ciertos sectores de la “sociedad civil organizada”, su actitud no necesariamente sensible ante la discusión en torno al artículo 102 de la Constitución y la elección de un fiscal general de la nación verdaderamente autónomo. También hay el temor a un pacto de impunidad con los gobernantes salientes –que por otra parte siempre ha existido en el sistema político mexicano– y de manera particular con el principal enemigo discursivo de López Obrador (la “mafia del poder” y particularmente el expresidente Carlos Salinas).