El catastrófico derrame de petróleo en Huntington Beach debe renovar nuestra atención a la conservación del océano

A lo largo de mi vida, he visto disminuir los preciosos bosques de algas de nuestra costa debido al calentamiento del clima y de las aguas. Las primeras especies que vi mermadas fueron las estrellas de mar. En los últimos 20 años, he visto una gran reducción de la biodiversidad en torno a nuestros arrecifes y bosques submarinos. Las "sequoias del mar" absorben el carbono de la atmósfera y albergan más de 1,000 especies de animales y plantas. La gente se indigna cuando nuestros grandes árboles milenarios se ven amenazados por el fuego y la sequía, pero mucha gente no conoce los frágiles ecosistemas de las aguas de nuestra costa. Los ecosistemas de los bosques de algas están en peligro, y las focas y los leones marinos, que dependen de esas algas, forman parte de la imagen emblemática de nuestros litorales.