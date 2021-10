La democracia está siendo atacada en Florida. Juntos, podemos salvar a nuestro estado

Habiendo crecido en Miami, siempre he guardado un lugar especial en mi corazón para la gente de América Latina y el Caribe. Cuando tenía seis años, mi vecina Doña Teresita, que huyó de la Cuba de Castro en 1967, me invitó a mi primer café con leche y pastelitos en la Calle Ocho, donde comencé a escuchar acerca del dolor de tener que dejar el país que amas. Cuando me convertí en presidenta del cuerpo estudiantil de la Universidad de Florida, comprendí la increíble diversidad cultural y étnica de la gran población latina de la universidad, algo que celebramos a través de campañas dirigidas por estudiantes y que enseñaban la aceptación y la inclusión. En la Universidad de Florida me enamoré de un boricua, quien me enseñó el ritmo y la musicalidad de la bella poesía de Miguel Algarín Jr. Este aprendizaje me llevó a financiar y organizar eventos culturales, entre ellos un espectáculo con algunos de mis artistas favoritos del Nuyorican Poets Cafe.