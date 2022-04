Del "Sí se puede" al "No se pudo" (Promesas incumplidas)

Los demócratas tienen un problema de credibilidad. Biden, quien lo ha visto todo, lo sabe. “Quieren que cumplamos”, reconoció en un discurso a finales del año pasado. Nancy Pelosi, la lidereza de la Cámara de Representantes, le propuso al presidente que se usara el eslogan “Los demócratas cumplen” en las próximas elecciones al Congreso, según reportó The New York Times. El problema no es el eslogan, sino que lo cumplan.