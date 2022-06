La dejadez demócrata y la desinformación republicana, receta para el desastre electoral

En otras palabras, los demócratas no se pueden dar el lujo de subestimar las campañas de desinformación porque eso, sumado al hecho de que muchas promesas de campaña demócratas no se han cumplido —con el agravante de las presiones económicas que sufre el pueblo estadounidense—, pueden convertirse en una receta electoral para el desastre en el Partido Demócrata en noviembre de este año y de cara a los comicios generales de 2024. Y eso no se puede arreglar de la noche a la mañana, sobre todo cuando el tiempo empieza a rebasar a los demócratas en su intención de mantenerse en el poder.