La complejidad del aborto requiere comprensión y flexibilidad

Precisamente para prevenir excesos como estos, Estados Unidos se había movido hacia una postura moderada entre la prohibición radical del aborto y su tolerancia absoluta. En esencia, permitía la práctica durante los primeros meses de embarazo, cuando la ciencia médica no atribuye al embrión o al feto condiciones de ser sensible ( sentient being). Pero la prohibía en estados avanzados de gestación salvo en situaciones excepcionales en que la vida de la madre peligraba o cuando el embarazo era producto de incesto o violación sexual.