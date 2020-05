"Desde que empieza un ensayo clínico hasta que se sabe que una vacuna realmente funciona, y no causa efectos adversos, se tarda al menos un año", me dijo el doctor Adolfo García Sastre , profesor de la escuela de medicina del hospital Monte Sinaí en Nueva York y uno de los principales especialistas de influenza en el mundo. "No se puede acelerar mucho porque hay que estar seguros que la vacuna realmente funciona. La única manera de hacer eso es seguir a las personas que han sido vacunadas y estar seguros que han sido protegidas contra una infección. Y eso tarda tiempo".

"Si todo va bien, vamos a tener una vacuna para utilizar en salud pública en 18 meses", me dijo el doctor Carlos del Río de la escuela de medicina de la universidad Emory, y quien se ha destacado por su lucha contra el SIDA y el desarrollo de vacunas. "Desafortunadamente la investigación clínica es lenta. Pero hay que hacerlo de esa manera. Tampoco quiere uno una vacuna que no sirva o que pueda causar muerte y daños".

Producir una vacuna y distribuir una o dos dosis para los casi ocho mil millones de habitantes del planeta es una tarea gigantesca. Y más si se trata de hacerlo en menos de un año. Muchos, por razones geográficas y económicas, no podrán recibir la vacuna. Y muchos más no se la querrán poner por cuestiones personales, religiosas o ideológicas. Esto nos dejaría, inevitablemente, un mundo semivacunado y expuesto a brotes recurrentes de coronavirus en las temporadas de más frío. "La única arma contra un resurgimiento (del coronavirus) es una vacuna", le dijo el doctor Anthony Fauci, uno de los principales asesores de salud de la Casa Blanca, a The New York Times.