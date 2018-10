La popular marca de agua La Croix ha sido objeto de una controversia por una demanda que asegura que su fabricante miente a los consumidores al afirmar en la etiqueta que es un producto “natural”, cuando en realidad tiene muchos compuestos sintéticos, entre ellos el linalol , usado en los insecticidas contra las cucarachas, y que estos pueden perjudicar la salud. Pero no te alarmes.

Más allá del debate legal/técnico sobre terminologías y la forma en que se mercadea el producto –natural versus sintético– el agua es segura para tomar, aseguran expertos como el médico iternista Gary Midelton. “Creo que es algo muy exagerado . No es el único refresco que usa estos ingredientes”, dijo en entrevista con Galo Arellano de Noticiero Univision donde explicó que el linalol está presente en muchas flores y plantas aromáticas.

Dos ingredientes y una gran duda

Al revisar la lata de La Croix llama la atención que no tiene endulzantes artificiales , ni sodio, ni calorías . Simplemente agua carbonatada y un sabor natural no especificado.

En algunos casos el agua carbonatada puede afectar la salud dental , pero más allá de ello no supone riesgos para la salud.

Allí, expertos como David Andrews, químico del Environmental Working Group explican que incluso si hubiera ingredientes artificiales (lo que no está comprobado), eso no los haría dañinos per se y que las cantidades serían prácticamente desestimables.