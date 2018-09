Cada vez consumimos menos leche de vaca entera. ¿Hacemos bien?

Este descenso llegó de la mano de lo que se señaló durante mucho tiempo como enemigo público número uno: la grasa. "El acento en el desnatado se basa fundamentalmente en los supuestos efectos dañinos de una única categoría de macronutrientes (los ácidos grasos saturados) sobre un único marcador de riesgo cardiovascular (el colesterol LDL)", señalan los autores de la investigación, liderada por científicos de la Universidad McMaster, en Canadá, y publicado en la revista médica The Lancet . Pero esta simplificación, apuntan, deja fuera a otros muchos ingredientes presentes en la leche entera como aminoácidos, grasas saturadas de cadena media, vitaminas como la K1 y la K2 e incluso probióticos. "Por tanto, la consideración del efecto neto sobre la salud no debería basarse solamente en los efectos sobre un solo marcador", escriben.

El otro gran "enemigo" de la leche entera son las bebidas vegetales , La industria de los lácteos, que se apoya en millonarias subvenciones estatales, lidia con consumidores que, cada vez en mayor medida, optan por alternativas no animales. De acuerdo con la consultora especialista en tendencias de mercado Mintel , se espera que las ventas de leche en EEUU desciendan un 11% entre 2015 y 2020. Mientras tanto, las alternativas no lácteas, como la leche de soja y almendra, han crecido en popularidad, con ventas que se incrementaron en más del 61%.

Como tantas veces ocurre cuando se trata de nutrición, las millonarias campañas publicitarias para potenciar un producto (como la exitosa campaña Got Milk? , que consiguió rodear al producto de un halo de salud que se mantuvo durante décadas) complican la vida del consumidor, que no sabe a qué atenerse. Trabajos como el estudio reciente podrían rescatar este halo saludable de la leche entera.

"Una almendra no puede lactar"

"La primera persona que incluya la frase 'una almendra no puede lactar' en su boda y me envíe un video se lleva esta camiseta".

El de salud, no obstante, no es el único argumento que esgrimen los consumidores que prefieren las bebidas vegetales. Otros son el tremendo impacto medioambiental de la ganadería industrial, que representa el 14,5% de la producción de gases de efecto invernadero (más de lo que genera todo el transporte mundial junto). "La industria de los lácteos tiene un gran trabajo de relaciones públicas por delante para convencer al público de que está produciendo un producto bueno para los animales, bueno para las personas y para el planeta”, señala Marion Nestle en declaraciones a NPR. Nestle, profesora de nutrición y salud pública en la New York University y autora de Food Politics señala que “la leche es la comida perfecta… para los terneros, no para los humanos. Y hay muchas pruebas de que no es necesaria”.