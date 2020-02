Un agente de la DEA es acusado de lavar dinero con el mismo cartel colombiano que estaba investigando

Los fiscales federales en Tampa, Florida, alegan que la conspiración no solo enriqueció a Irizarry, sino que benefició a otros dos co-conspiradores que no aparecen en la acusación . Uno fue funcionario público colombiano mientras que el otro fue descrito como el jefe de una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero que se convirtió en el padrino de los hijos de la pareja Irizarry en 2015, cuando el agente de la DEA fue enviado a la turística ciudad colombiana de Cartagena.

El año pasado The Associated Press reveló la magnitud de las presuntas irregularidades de Irizarry, lo cual activó las alarmas de la DEA, en donde sus ostentosos hábitos e historias de escandalosas fiestas en yates con prostitutas en bikinis eran legendarias entre los agentes.

Irizarry y su esposa pagaron una fianza de $10,000 cada uno y fueron liberados. La DEA remitió comentarios al Departamento de Justicia y los mensajes al abogado de Irizarry no han sido contestados por el momento.

Uno de los dos conspiradores no identificados en la acusación es Diego Marín, un pariente de la esposa de Irizarry, según dos personas familiarizadas con la investigación que aceptaron suministrar detalles mientras no se mencionen sus nombres, pues no están autorizados para revelar información relacionada con la investigación. La esposa, Irizarry-Gomez, de 36 años, fue acusada de conspiración para lavar dinero.