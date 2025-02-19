Qué dijo Sheinbaum de los drones de la CIA que sobrevuelan México

Video Sheinbaum dice que no aceptará "intromisión" tras designación de carteles como organizaciones terroristas

La operación de los drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) sobre México forma parte de los acuerdos con Estados Unidos y “no hay nada ilegal” en su presencia, declaró la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum respondió en su conferencia matutina de este miércoles sobre los reportes del diario The New York Times y de la cadena CNN sobre el despliegue de los drones de la CIA contra los carteles mexicanos.

“No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora”, declaró la presidenta.

El antecesor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había sido un duro crítico de la presencia de agentes estadounidenses en suelo mexicano.

Incluso, reportes periodísticos indicaron en su momento que el gobierno de López Obrador limitó severamente la presidencia de funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en inglés) y los obligó a presentar reportes mensuales sobre sus actividades en el país.

En su reporte del martes, el Times dijo que los drones formaban parte de un programa secreto, cuya existencia no había sido divulgada anteriormente, que comenzó a implementarse durante el gobierno del demócrata Joe Biden y que estaba siendo ampliado con Trump.

El Times agregó que los drones estaban recabando información sobre la ubicación de laboratorios de fentanilo, que después compartían con autoridades mexicanas.

CNN, por su parte, citó funcionarios actuales y anteriores del gobierno estadounidense que hablaron sobre el despliegue de los drones. El medio de comunicación informó que los drones desplegados eran modelo MQ-9 Reaper y tenían como fin combatir a los carteles mexicanos.

Las fuentes de CNN dijeron que los drones no estaban armados pero que esos mismos modelos habían sido desplegados anteriormente con armamento en zonas de guerra en países como Siria, Iraq y Somalia.

El despliegue de los drones de la CIA forma parte de acuerdo con EEUU, responde Sheinbaum

Ante la insistencia de los reporteros, Sheinbaum dijo que el despliegue de los drones de la agencia de inteligencia estadounidense forma parte de los acuerdos con Estados Unidos y de la cooperación con el gobierno de Donald Trump.

“No son acuerdos nuevos, son acuerdos que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes”, declaró.

Sheinbaum dijo que su gobierno estaba sosteniendo reuniones periódicas con funcionarios del Comando Norte para intercambiar información. La presidenta dijo que los acuerdos estaban siendo implementados dentro del marco legal mexicano.

“Es parte de una colaboración y de una coordinación”, sostuvo.

Sheinbaum reiteró que las operaciones de los drones y otros acuerdos con Estados Unidos se hacían con respeto a la “soberanía” de México.

"México está gobernado por los carteles", reitera Trump

Ante preguntas de un reportero sobre si la presidencia de drones de la CIA sobre México representaba una nueva fase en la lucha contra los carteles mexicanos, Trump se limitó a decir: “Buenos, vamos a ver”.

Sin embargo, repitió su idea de que México está gobernado en buena parte por los “carteles”.

“México ha permitido que pase por su país y por el nuestro una cantidad tremenda de gente, e incluso gente que viene de México, e ilegales, totalmente ilegales”, dijo. "Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está gobernado en gran medida por los cárteles, y es triste decirlo"

Sheinbaum ha rechazado la acusación de Trump sobre la presunta colusión del crimen organizado con el gobierno de México. El gobierno de Trump además este miércoles designó oficialmente como organizaciones terroristas internacionales al Tren de Aragua, al Cartel de Sinaloa y a otros grupos criminales. La medida se tomó tras una orden ejecutiva de Trump.

En una orden ejecutiva el 1 de febrero en la que determinó aplicar aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses, Trump dijo que el gobierno de México mantenía una “alianza intolerable” con los carteles. Sheinbaum rápidamente rechazó el señalamiento.

Luego, ante los amagos de Trump, Sheinbaum acordó con el republicano desplegar 10,000 soldados de la Guardia Nacional para frenar el flujo de fentanilo y migrantes irregulares hacia suelo estadounidenses.

Este miércoles, Sheinbaum reiteró que busca mantener una buena relación con la administración de Trump.

También ‘aviones espía’ rondan México para combatir a los carteles

En reportes previos, CNN había informado sobre el despliegue de ‘aviones espía’ del Pentágono sobre la frontera entre Estados Unidos y México.

En su reporte del martes, el NYT informó que hasta ahora más de dos docenas de sobrevuelos han sido llevados a cabo por aviones equipados con una alta tecnología capaz de recolectar imágenes y señales en suelo mexicano.

Previamente, el secretario de la Defensa mexicana, Ricardo Trevilla, había dicho que el gobierno de México no podía descartar que vuelos militares estadounidenses vistos cerca del territorio mexicano recientemente hayan estado involucrados en labores de “espionaje”.

La semana pasada Trevilla Trejo respondió preguntas de periodistas el martes sobre un reporte de CNN en el que tres fuentes anónimas hablaron con el medio sobre un aumento en la actividad de vuelos militares de espionaje cerca de suelo mexicano.

Según CNN, desde finales de enero, cuando Trump asumió el poder, hasta principios de febrero, distintos aviones militares sobrevolaron regiones cerca de la frontera con México y sobre el golfo de California, también llamado mar de Cortés, en la costa oeste.

En ese periodo las fuerzas militares habrían sobrevolado en 18 ocasiones zonas cerca del territorio mexicano en aeronaves modelo Boeing RC-135 Rivet Joint, Boeing P-8 Poseidón y un Lockheed U-2 también llamado "Dragon Lady", para recabar información sobre los carteles mexicanos.

También la semana pasada, ante preguntas de senadores estadounidenses, el general Gregory M. Guillot, jefe del Comando Norte, reconoció que los vuelos de los aviones militares estaban recabando información sobre “las redes de carteles que impulsan la producción y distribución de fentanilo y lo empujan a través de la frontera".

Guillot agregó que los datos estaban siendo compartidos con sus contrapartes mexicanas.

Ante la insistencia de los reporteros en México, Sheinbaum dijo que los sobrevuelos no eran nuevos y que ya habían sido llevadas a cabo operaciones similares durante la administración de Biden. Además ha insistido que los aviones no han entrado al espacio aéreo mexicano, sino que se han mantenido en zonas aéreas internacionales.

