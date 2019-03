La acusación de que 'El Chapo' violó a niñas de 13 años es usada a su favor pidiendo otro juicio

Este oscuro perfil de Guzmán como depredador infantil no se mostró al jurado en la corte federal de Brooklyn. La prensa lo difundió dos días antes de que se iniciaran las deliberaciones. El alegato de que el capo sinaloense usó un catálogo de niñas que él drogaba para abusar de ellas se supo cuando el juez Brian Cogan desclasificó testimonios no relacionados a este proceso penal por narcotráfico.

"Hablamos de eso. Los jurados decían: 'si fuera cierto, obviamente era repugnante, sabes, muy grave (…)' Eso no cambió la mente de nadie. Realmente no estábamos enganchados en eso. Fue como una charla de cinco minutos y eso es todo, no se habló más de eso", dijo el jurado sobre la breve conversación que tuvieron al respecto de ese tema en específico.