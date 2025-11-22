Cambiar Ciudad
Secuestro

Secuestran a 300 niños en un ataque armado a una escuela católica de Nigeria

Hombres armados secuestraron a 303 escolares y 12 profesores de la escuela St. Mary's en el estado de Níger, Nigeria. Los estudiantes secuestrados tienen edades entre 10 y 18 años. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por ahora.

Un total de 303 escolares y 12 profesores fueron secuestrados por hombres armados durante un ataque a la Escuela St. Mary's , una institución católica en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, informó el sábado la Asociación Cristiana de Nigeria, actualizando un recuento anterior de 215 escolares.

El recuento se modificó "tras una verificación y un censo final", según un comunicado emitido por el Reverendísimo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la sección estatal de Níger de la CAN, quien visitó la escuela el viernes.

Añadió que otros 88 estudiantes "también fueron capturados tras intentar escapar" durante el ataque. Los estudiantes eran hombres y mujeres, y sus edades oscilaban entre los 10 y los 18 años.

El secuestro escolar en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger, ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi, a 170 kilómetros (106 millas) de distancia.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad de los secuestros y las autoridades han afirmado que se han desplegado escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rescatar a los niños.

La imagen, distribuida por la Asociación Cristiana de Nigeria, muestra un dormitorio de la escuela católica primaria y secundaria de St. Mary, luego de que asaltantes secuestraron a alumnos del centro, en la comunidad de Papiri, Nigeria, el 21 de noviembre de 2025.
La imagen, distribuida por la Asociación Cristiana de Nigeria, muestra un dormitorio de la escuela católica primaria y secundaria de St. Mary, luego de que asaltantes secuestraron a alumnos del centro, en la comunidad de Papiri, Nigeria, el 21 de noviembre de 2025.
Imagen Christian Association of Nigeria/AP

Yohanna calificó de falsa la afirmación del gobierno estatal de que la escuela había reabierto sus puertas a pesar de una orden previa que ordenaba el cierre temporal de las escuelas en esa zona del estado de Níger debido a amenazas a la seguridad.

"No recibimos ninguna circular. Debe ser una idea de último momento y una forma de desviar la culpa", declaró, instando a las familias a "mantener la calma y la oración".

Los secuestros escolares se han convertido en un fenómeno característico de la inseguridad en el país más poblado de África, y las bandas armadas a menudo consideran las escuelas como objetivos "estratégicos" para atraer más atención.

UNICEF afirmó el año pasado que solo el 37% de las escuelas en 10 de los estados afectados por el conflicto cuentan con sistemas de alerta temprana para detectar amenazas.

Los dormitorios donde fueron secuestrados los niños en Nigeria.
Los dormitorios donde fueron secuestrados los niños en Nigeria.
Imagen Deeni Jibo/AP

El estado de Níger ha cerrado todas sus escuelas como medida para prevenir otros secuestros. La decisión se tomó con el fin de proteger vidas y propiedades, según declaró el gobernador de Níger, Umar Bago, a la prensa el sábado tras reunirse con funcionarios de seguridad en Minna.

“Hoy, las partes interesadas han decidido cerrar todas las escuelas en el estado de Níger. Todas las escuelas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Por lo tanto, hemos declarado festivo navideño para todas las escuelas del estado de Níger”, declaró Bago.

Amina Hassan, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a las alumnas y asesinaron a su esposo.
Amina Hassan, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a las alumnas y asesinaron a su esposo.
Imagen Tunde Omollehin/AP


Los secuestros se producen en medio de las acusaciones del presidente Donald Trump sobre asesinatos selectivos contra cristianos en el país de África Occidental. Sin embargo, los ataques en Nigeria afectan tanto a cristianos como a musulmanes. El ataque a una escuela a principios de esta semana en el estado de Kebbi se produjo en una ciudad de mayoría musulmana.

El ataque también tuvo lugar mientras el asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, se encontraba de visita en Estados Unidos, donde se reunió con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el viernes.

