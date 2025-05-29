Esta mujer vendió a su hija de 6 años a un curandero por unos $1,000. Ahora enfrenta cadena perpetua

Video El momento en que la policía de Florida rescata a una niña de 8 años desaparecida cerca de una playa

Una mujer fue condenada este jueves a cadena perpetua por secuestrar y vender a su hija de 6 años a un curandero en Sudáfrica por $1,100 dólares, un caso que conmocionó al país.

Racquel Smith y otros dos acusados (su novio y un amigo) fueron condenados por un tribunal sudafricano a la pena máxima de cadena perpetua por tráfico de personas y a 10 años por secuestro, dictaminó el juez Nathan Erasmus.

La niña, identificada como Joshlin Smith, desapareció en febrero de 2024 de su casa en Saldanha Bay, una pequeña ciudad pesquera al norte de Ciudad del Cabo, y desde entonces no se la ha vuelto a ver.

El juez también ordenó la inscripción de los tres acusados en el registro de protección de menores. El veredicto fue recibido con aplausos en la sala de audiencia.

El juez calificó a Smith, madre de tres hijos, de manipuladora y dijo que no mostró ningún "indicio de remordimiento" o preocupación por la desaparición de la pequeña Joshlin.

La desaparición de Joshlin Smith conmocionó al Sudáfrica, que realizó una intensa búsqueda

En un principio, Smith declaró que había dejado a Joshlin con su novio el día que desapareció. La mujer recibió una ola de simpatía y se puso en marcha una operación de búsqueda en todo el país para dar con el paradero de la pequeña.

Las fotos de la niña, de ojos verdes y coletas castañas, inundaron internet. Los miembros de la comunidad se unieron y se ofrecieron voluntarios para ayudar a la policía a buscar a Joshlin en las dunas de arena cercanas a la ciudad de Saldanha Bay, en la costa oeste.

El caso atrajo la atención nacional, incluida la de un ministro que ofreció una recompensa de un millón de rands (54,000 dólares) por su regreso sana y salva, pero el caso dio un giro cuando los fiscales alegaron que Smith había vendido a su hija a un curandero, interesado en sus ojos y su tez clara.

Entre los testigos del juicio, que comenzó en marzo de este año, figuraban un profesor de la niña y un pastor, que declaró que la madre le había dicho en 2023 que planeaba vender a su hija.

También una mujer declaró durante el juicio que Smith le había dicho que ella y los dos hombres habían vendido a Joshlin por unos 1,000 dólares a un curandero tradicional que quería a la niña por partes de su cuerpo.

El veredicto del juez no llegó a ninguna conclusión sobre a quién se vendió la niña o qué le ocurrió exactamente.

Continúa la búsqueda de Joshlin Smith que fue vendida a un curandero en Sudáfrica

La policía informó este jueves que había ampliado la búsqueda de la niña más allá de las fronteras sudafricanas.

Sudáfrica tiene uno de los índices de delincuencia más altos del mundo, y el secuestro de niños va en aumento.

Entre 2023 y 2024 se produjeron más de 17,000 secuestros en Sudáfrica, un 11% más que el año anterior, según las estadísticas policiales. Los datos no especifican las edades de las víctimas.

