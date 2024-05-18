La inexplicable historia del hombre que dice que pasó 26 años secuestrado en la casa de su vecino

Video “Nos amarraron y nos golpearon”: jóvenes mexicanos son obligados a vender drogas por el crimen organizado

Durante 26 años, un hombre permaneció secuestrado en el pajar de la casa de uno de sus vecinos, desde ahí podía ver a su familia, pero no lograba salir de ahí porque estaba “hechizado”, hasta que fue rescatado por las autoridades que siguieron una pista publicada en las redes sociales.

El hombre, identificado como Omar B, desapareció cuando era solo un adolescente.

Sus familiares le perdieron la pista durante una época convulsa en Argelia a finales de los años 90, cuando desaparecieron de miles de personas por la guerra civil. La familia asumió que había sido secuestrado o asesinado.

Y luego de más de dos décadas, el hombre reapareció en la región de Djelfa, en el pajar de su vecino, a solo unos 650 pies de distancia de su propia casa, informaron esta semana la fiscalía y medios locales.

"El fiscal general de la corte del Djelfa informó a la opinión pública de que, el 12 de mayo 2024, a las 20:00, encontró a la víctima Omar B. (de 45 años) en la casa de su vecino B.A, de 61 años", detalló en un comunicado.

¿Cómo encontraron al hombre secuestrado en el sótano?

Las autoridades locales pudieron rescatar al hombre tras seguir una pista que inicialmente publicó uno de los familiares del secuestrador en redes sociales.

El hermano del captor publicó algo relacionado con la ubicación de Omar B. en las redes sociales, al parecer para perjudicar al secuestrador, ya que ambos tenían una disputa por una herencia.

Esta publicación fue vista por varias personas, por lo que el hermano de la víctima presentó una denuncia pensando que no eran solo rumores.

Miembros de las fuerzas de seguridad argelinas se desplazaron a la vivienda señalada donde, tras registrar minuciosamente la propiedad, encontraron a la víctima, que estaba oculta bajo varias pacas de paja.

¿Por qué no podía escapar Omar B. de la casa de su vecino?

De acuerdo con medios locales, al ser rescatado, el hombre se encontraba en estado de shock, pero que logró contar a sus familiares que todo este tiempo había podido verlos desde el lugar en donde se encontraba secuestrado.

Incluso estaba enterado de la muerte de su madre, en 2013.

Los medios de comunicación argelinos informaron de que la víctima dijo que no había podido pedir ayuda “debido a un hechizo que le había lanzado su captor”.

El Ministerio declaró que la investigación seguía en curso y añadió que la víctima estaba recibiendo atención médica y psicológica tras el crimen, que calificó de “atroz”.

¿Quién era el secuestrador de Omar B.?

Las autoridades no han revelado el nombre del secuestrador, pero los medios locales han difundido detalles de su identidad.

El supuesto "secuestrador" era una persona conocida en el vecindario, según testimonios recogidos por la televisión local Bilad, y todos pensaban que vivía solo.

El presunto culpable, un portero del ayuntamiento de la cercana localidad de El Guedid, fue detenido tras intentar huir de su casa cuando las autoridades descubrieron que había secuestrado a Omar B., según el ministerio.

De acuerdo con el diario local El Khabar, tras la detención del secuestrador, los vecinos comenzaron a atar cabos y recordaron que el hombre siempre compraba alimentos para dos personas, a pesar de que era un hombre solitario.



Los vecinos de la zona también recordaron que un perro, que era la mascota de Omar B., solía olfatear cerca de la casa del secuestrador y aullaba constantemente cerca de su puerta. El perro apareció muerto unos días después, presuntamente envenenado.

"Su madre murió, apenada, sin saber nada de él, sin saber que estaba todo este tiempo justo a su lado", declaró un vecino a la televisión argelina Bilad, en la localidad donde familia y allegados que consideraron a Omar B. un hombre muerto, se encuentran conmocionados.

