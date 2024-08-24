Cambiar Ciudad
Principal sospechoso de apuñalamiento en Alemania se entregó a la Policía “cubierto de sangre”

Autoridades alemanas reportaron que el principal sospechoso del ataque se había entregado a la Policía con la ropa aún cubierta de sangre de las víctimas.

Por:
Univision
Video Arrestan en EEUU a ocho personas con presuntos vínculos con el Estado Islámico: esto se sabe

El principal sospechoso del apuñalamiento múltiple durante un festival en Solingen, Alemania, que dejó tres personas muertas, se entregó a las autoridades.

De acuerdo con la agencia de noticias alemana DPA, un portavoz del Ministerio del Interior de Renania del Norte-Westfalia el individuo, supuestamente vinculado a la organización terrorista Estado Islámico (EI), se acercó aún cubierto de sangre a agentes de la Policía.

El individuo se entregó cerca de la medianoche, tiempo local, según el reporte de DPA.

El sospechoso había estado escondido en un patio trasero tras haber cometido el ataque que dejó tres personas muertas y ocho más heridas, cuatro de gravedad.

Previamente EI había asumido la autoría del ataque que, de acuerdo con la organización terrorista, tenía como objetivo cristianos "para vengar a los musulmanes en Palestina y en todas partes".

Revelan detalles del principal sospechoso del ataque

La revista de noticias alemana Der Spiegel reportó que el sospechoso era de origen sirio.

El medio informó que el hombre tiene 26 años de edad y que llegó a Alemania en 2022 tras solicitar asilo en Bielefeld.

Spiegel dijo que la solicitud le fue aprobada por la situación de guerra civil de su país de origen.

Antes de la entrega voluntaria del sospechoso, las autoridades reportaron la detención de un joven de 15 años que presuntamente había tenido conocimiento del ataque antes de que fuera cometido.

También fue reportada la detención de un segundo individuo vinculado con el ataque.

La ropa del sospechoso arrestado estaba sucia y cubierta de sangre, reportó Der Spiegel.

Las víctimas mortales fueron identificadas como dos hombres de 67 y 56 años y una mujer de 56 años, dijeron las autoridades. La policía dijo que el atacante parecía haber apuntado deliberadamente a las gargantas de sus víctimas.

La policía advirtió a la gente que permaneciera alerta incluso cuando los simpatizantes comenzaron a dejar flores en el lugar. Las autoridades establecieron un portal en línea donde los testigos podían subir imágenes y cualquier otra información relevante al ataque.

