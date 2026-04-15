Turquía

Tragedia escolar en Turquía: Ataque en secundaria de Kahramanmaraş deja cuatro muertos y veinte heridos

La persona llegó con cinco armas y siete cargadores, que se piensa que pertenecían a su padre, un policía retirado, y disparó al azar, según el gobernador de Kahramanmaraş

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Por:N+ Univision
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Video De nuevo un tiroteo en una escuela de Turquía, deja cuatro muertos y 20 heridos

El miércoles 15 de abril, un exalumno de 14 años disparó en dos salones de una escuela secundaria en el sureste de Turquía, matando a cuatro personas e hiriendo a otras veinte. Este acontecimiento sucedió un día después de que un atacante hiriera a 16 personas y se suicidara después.

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La persona llegó con cinco armas y siete cargadores, que se piensa que pertenecían a su padre, un policía retirado, y disparó al azar, según el gobernador de Kahramanmaraş, Mukerrem Unluer.

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Entre los afectados había un docente y tres alumnos. Cuatro de las personas afectadas están en estado grave. El motivo del ataque es aún incierto.

ALM

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