Turquía

Al menos cuatro muertos en "ataque terrorista" contra fábrica de aviones militares en Turquía, dicen autoridades

La cadena CNNTürk reportó que los atacantes llegaron en un taxi a la fábrica y que al menos uno se hizo estallar en la puerta mientras que otros consiguieron acceder al lugar.

Por:
Univision y Agencias
Video Imágenes del "ataque terrorista" que deja cuatro muertos en Turquía: dos presuntos atacantes fallecieron

Autoridades en Turquía reportaron al menos cuatro personas muertas y 14 heridas en un ataque a una fábrica de aeronaves militares, propiedad del Estado, a las afueras de Ankara, en un hecho que el gobierno turco calificó como un "ataque terrorista".

Los agresores detonaron un explosivo y abrieron fuego en el ataque en las instalaciones de la empresa estatal turca aeroespacial y de defensa TUSAS.

Al menos dos de los atacantes murieron, dijo el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Dijo que 14 personas resultaron heridas.

Selim Cirpanoglum, alcalde del distrito de Kahramankazan, dijo a AP que el ataque a la empresa en las afueras de la capital, Ankara, había amainado pero no pudo proporcionar más detalles.

No estaba claro quién podría estar detrás del ataque. Militantes kurdos, el grupo Estado Islámico y extremistas de izquierda han llevado a cabo ataques en el país en el pasado.

La televisión privada NTV informó que un grupo de asaltantes llegó a la entrada del complejo en un taxi durante un cambio de personal de seguridad. Al menos uno de los asaltantes detonó una bomba, mientras que otros atacantes lograron ingresar al complejo.

Se vieron helicópteros sobrevolando las instalaciones en el distrito Kahramankazan de Ankara, informó la estación.

TUSAS diseña, fabrica y ensambla aviones civiles y militares, vehículos aéreos no tripulados y otros sistemas espaciales y de la industria de defensa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del ataque, transmitidas por televisión, mostraban a un hombre vestido de civil que llevaba una mochila y empuñaba un rifle de asalto.

Al menos una mujer, que también portaba un rifle de asalto, se encontraba entre los agresores, según las imágenes.

Anteriormente, informes de los medios dijeron que se escuchó una explosión seguida de disparos en el complejo y que los empleados fueron llevados a un área segura.

Yerlikaya, en un mensaje en la red social X, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y de "mártires" a raíz del atentado.

"Se ha llevado a cabo un ataque terrorista contra las instalaciones de TUSAŞ en (el distrito de) Kahramankazan en Ankara.", escribió el ministro. "Desafortunadamente, tenemos mártires y heridos tras el ataque".

Despliegan elementos policiacos en medio de tiroteo

Un gran número de policías, aparte de bomberos y ambulancias, acudieron al lugar mientras continuaban aún ocurrían tiroteos, de acuerdo con reportes.

La cadena CNNTürk asegura que los atacantes llegaron en un taxi a la fábrica y que al menos uno se hizo estallar en la puerta mientras que otros consiguieron acceder al recinto.

Las autoridades enviaron unidades especiales en helicóptero al lugar en respuesta a los hechos.

