Las reformas con las que el papa Francisco buscó modernizar la Iglesia católica

El papado del recién fallecido Francisco se destacó por muchas novedades, no solo fue el primer papa proveniente de Latinoamérica sino que también fue el primer miembro de la compañía de Jesús en llegar al trono de San Pedro y el primero en tomar el nombre de San Francisco de Asís, un santo que dedicó su vida al servicio de los pobres. Sin embargo, fueron las grandes reformas que instituyó en la Iglesia católica lo que le ganó una gran popularidad entre sus feligreses. Pero por ello, también sumó enemigos.

Desde el inicio de su papado en marzo de 2013, Francisco rechazó los lujos y fastuosidad que normalmente se asociaban con la dignidad de su cargo optando, por ejemplo, por transportarse en un humilde Fiat en vez de los lujosos vehículos de los garajes vaticanos. Pero el rechazo al lujo papal fue solo el comienzo de las grandes reformas que caracterizarían el papado de Francisco.

Estas fueron las más importantes:

La iglesia del pueblo

En noviembre de 2013, meses después del inicio de su papado, Francisco emitió la declaración de la misión de su papado, describiéndola como la búsqueda de "una iglesia más misionera y misericordiosa, que se esfuerce por ayudar a los pobres y a los oprimidos, en un mundo marcado por la indiferencia, la secularización y la enorme desigualdad económica".

“Prefiero una iglesia lastimada, adolorida y sucia por haber salido a la calle, que una iglesia enferma por el confinamiento y por aferrarse a sus propias seguridades”, dijo Francisco en el documento de 85 páginas, titulado Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio).

Francisco criticó la "obsesión de la iglesia por transmitir doctrinas morales”, y dijo que entre la "jerarquía de verdades" de la Iglesia, la misericordia es primordial, la proporción es necesaria y que lo que cuenta es invitar a los fieles a entrar a ella.

Las reformas que Francisco instituyó en la Iglesia Católica incluyen: el nombramiento de mujeres en puestos de liderazgo tanto en cargos clericales como laicos, la reducción del poder excesivo del clero y nuevas normas de transparencia y atención a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero, a quienes pidió perdón.

Protección del medio ambiente

Durante su papado Francisco habló en defensa del medio ambiente, tanto dentro de la Iglesia Católica como a nivel mundial.

El recién fallecido papa plasmó su visión ambiental en su encíclica de 2015, Laudato Si' (Alabado Seas) en la que describe la actual crisis ambiental como una cuestión moral, reconociendo la gravedad de la degradación ambiental y el cambio climático, y llamando a la acción.

El documento enfatiza la necesidad de proteger el planeta como hogar común y enfatiza la interconexión de las cuestiones sociales y ambientales, llamando a un enfoque holístico que aborde ambos aspectos e insta a las personas, comunidades y gobiernos a tomar medidas concretas para protegerlo.

Relaciones con la comunidad LGTBQ

Francisco mostró más inclusión y compasión con la comunidad LGBTQ+ que sus predecesores, declarando que la homosexualidad no es un delito y promoviendo una actitud conciliadora hacia las personas LGBTQ+ dentro de la iglesia. Sin embargo, la doctrina oficial de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad y el matrimonio igualitario no cambió durante su papado.

Durante una entrevista con The Associated Press en enero de 2023, Francisco criticó las leyes que penalizan la homosexualidad diciendo que eran “injustas” y reiteró que Dios ama a todos sus hijos tal como son y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que dieran la bienvenida a las personas LGBTQ a la Iglesia Católica.

“Estos obispos tienen que tener un proceso de conversión”, dijo Francisco, y agregó que “deben usar ternura, por favor, como Dios la tiene con cada uno de nosotros”. “Ser homosexual no es un crimen”, dijo, aunque reafirmó que la homosexualidad es “pecado”.

En 2020, Francisco ya se había declarado a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. "Los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Nadie debería ser expulsado, o sentirse miserable por ello", dijo en un documental sobre su vida llamado 'Francesco', estrenado ese año.

"Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente", dijo el papa en el documental.

En diciembre de 2023 Francisco aprobó la bendición de parejas del mismo sexo por los sacerdotes católicos, así como a las parejas en situación “irregular”, siempre que tales bendiciones no sean parte de una ceremonia eclesiástica.

Aborto

Francisco mantuvo la doctrina de la Iglesia contra el aborto afirmando que la vida humana es sagrada y dijo que el aborto es similar a "contratar a un sicario para resolver un problema".

Sin embargo, afirmó que las mujeres que abortan no deben ser abandonadas por la iglesia y permitió que sacerdotes comunes, y no solo los obispos, tuvieran el poder de absolver de su pecado a las mujeres que se hayan practicado un aborto.

Francisco deploró los intentos de los obispos estadounidenses de negar la comunión al entonces presidente Joe Biden por su postura a favor del derecho al aborto. “Los obispos deben ser pastores, no políticos”, dijo Francisco.

Migrantes

En una visita a isla italiana de Lampedusa, un punto clave en la crisis migratoria europea en su primer viaje fuera de Roma como papa en julio de 2013, Francisco denunció la “globalización de la indiferencia” hacia los migrantes, e hizo un llamado a la Unión Europea y a otros países a “abrir sus puertas a quienes buscan una vida mejor”.

Francisco también denunció las condiciones “inhumanas” que enfrentan los migrantes que viajan a la frontera sur de Estados Unidos para intentar entrar al país, y en 2016 Francisco dijo que “cualquiera que construya un muro para impedir la entrada de migrantes no es cristiano”, en referencia al entonces candidato Donald Trump.

"Cuánto desprecio se fomenta a veces contra los vulnerables, los marginados y los migrantes", escribió Francisco en su discurso, pronunciado por el arzobispo Diego Ravelli, ante la presencia del papa, el día antes de su muerte después de una visita protocolar del vicepresidente JD Vance.

