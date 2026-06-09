Tormenta tropical Tormenta tropical Cristina pone en “alerta naranja” a Centroamérica; te contamos su trayectoria Centroamérica es extremadamente vulnerable a las tormentas tropicales por su ubicación tropical (entre el océano Atlántico y el Pacífico, ambos mares cálidos para impulsar la formación de huracanes), su angosta superficie y su topografía accidentada (con 30 volcanes activos). Estos factores ponen en riesgo a sus 50 millones de habitantes





Video ¿En donde habrá afectaciones por las tormentas tropicales Boris y Cristina en el Pacífico?

Este martes 9 de junio, autoridades de protección civil de El Salvador y Guatemala declararon “alerta naranja” en precaución de la tormenta tropical Cristina, que se formó el lunes en el océano Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami ( NHC, por sus siglas en inglés) informó que Cristina se acerca a la costa de Centroamérica con vientos sostenidos de 75 km/h.

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¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Cristina?

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De acuerdo con el NHC, la tormenta tropical Cristina se dirige al norte a una velocidad de 9 km/h y se moverá cerca de la costa de Nicaragua, Honduras y El Salvador hasta el martes.

Se prevé que Cristina provoque lluvias que generen inundaciones y deslizamientos de tierra peligrosos en áreas de terreno empinado. También se pronostica un fortalecimiento de los vientos sostenidos en los siguientes días.

En el caso del director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Anaya, detalló que ya fueron adecuados 180 albergues en el país para la tormenta que estará presente en los próximos tres días. Aparte de que se suspendieron clases el martes y miércoles en todas las escuelas ante posibles deslaves e inundaciones.

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5 personas desaparecidas por tormenta tropical Cristina en Costa Rica

El lunes 8 de junio, la Cruz Roja de Costa Rica reportó la desaparición de cinco personas tras el fuerte oleaje que se presentó en el Pacífico por la tormenta tropical Cristina.

El Instituto Meteorológico Nacional ( IMN) mencionó que se espera que las lluvias persistan en Costa Rica el lunes y martes y que se sigan desplazando hacia el norte de Centroamérica.