mexico Tormenta tropical Boris mantiene trayectoria de impacto hacia costas de Guerrero, México La tormenta se desplaza hacia las costas de Guerrero con pronóstico de impacto para las primeras horas del martes 9 de junio, generando alertas por lluvias torrenciales, vientos y oleaje elevado en diversas entidades del Pacífico y el centro del país

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El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó que se espera que la tormenta tropical Boris impacte en las siguientes horas en territorio mexicano. De acuerdo con el último reporte emitido a las 12:00 horas del lunes, el centro del fenómeno se localizó a 121 millas al sur-sureste de Acapulco y a 81 millas al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

El sistema registra vientos sostenidos de 47 millas por hora, con rachas de 59 millas por hora. Su desplazamiento ocurre hacia el este-noreste a una velocidad de 4 millas por hora.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se reajustó la ubicación del centro, con lo cual modificó el pronóstico de impacto en territorio nacional para las primeras horas del martes 9 de junio.

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Centro y occidente, las zonas más afectadas

La presencia de este sistema ocasionará precipitaciones en:

Torrenciales (de 5.9 a 9.8 pulgadas): Guerrero y Oaxaca.

Intensas (de 3.0 a 5.9 pulgadas): Colima, Jalisco y Michoacán.

Muy fuertes (de 2.0 a 3.0 pulgadas): Estado de México.

Fuertes (de 1.0 a 2.0 pulgadas): Morelos y Ciudad de México.

En cuanto a las condiciones de viento y oleaje, se prevé lo siguiente

:



Vientos de 37 a 50 millas por hora con rachas de 56 a 68 millas por hora en las costas de Guerrero.

Vientos de 31 a 37 millas por hora con rachas de 43 a 56 millas por hora en Michoacán y Oaxaca.

Vientos de 19 a 25 millas por hora con rachas de 31 a 43 millas por hora en Jalisco y Colima.

Oleaje de 13 a 16 pies en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 10 a 13 pies en costas de Jalisco y Colima.

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Las autoridades pidieron a los habitantes de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero, estar atentos a cualquier mensaje que se pueda emitir ante el riesgo de condiciones meteorológicas.

Se esperan deslaves e inundaciones

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades, la lluvia prolongada puede provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. El SMN y la solicitaron a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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Además del monitoreo a la tormenta Borris, las autoridades le dan seguimiento a la depresión tropical Tres-E, la cual alcanzó la categoría de tormenta tropical bajo el nombre de Cristina.

Hasta la mañana de este lunes se ubicaba a 373 millas al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate y a 99 millas al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua. Este sistema presenta vientos sostenidos de 47 millas por hora y rachas de 59 millas por hora, con un desplazamiento hacia el norte a 4 millas por hora. Al momento del reporte, no se registran efectos de este fenómeno en territorio mexicano.