En Rusia, los manifestantes arrestados son forzados a elegir: ir al frente o a la cárcel

Andrei, que aún busca un abogado, finalmente decidió no acudir a la oficina de movilización a la hora prescrita, el jueves a las 10:00am. Y no sabe cuáles serán las consecuencias. "No le he dicho nada a mis padres, porque van a preocuparse", dice. "Les contaré cuando tenga una idea más clara de lo que me va a pasar".