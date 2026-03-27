Arabia Saudita (país) Irán lanza misil contra base aérea en Arabia Saudita; hay al menos 10 militares estadounidenses heridos La madrugada del sábado, tiempo del Medio Oriente, misiles iraníes atacaron una base en Arabia Saudita, provocando también daños en la infraestructura aérea de Estados Unidos, incluidos aviones cisterna, según reportaron funcionarios a agencias internacionales.

Video 10 militares estadounidenses heridos en un ataque contra base aérea en Arabia Saudita

Irán lanzó una fuerte ofensiva contra una base militar en Arabia Saudita. En la madrugada del sábado 28 de marzo, tiempo local, Teherán atacó con misiles y drones la base aérea Príncipe Sultán.

De acuerdo con Reuters, el ataque dejó a 12 militares estadounidenses heridos, dos de ellos de gravedad, según informaron funcionarios a la agencia británica.

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Además de los elementos de las fuerzas de Estados Unidos, también dañaron aviones de reabastecimiento de combustible estadounidenses.

Video 10 militares estadounidenses heridos en un ataque contra base aérea en Arabia Saudita



Las últimas bajas se suman a los más de 300 militares estadounidenses heridos desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.

El ejército estadounidense informó el viernes que 273 de los militares lesionados ya se habían reincorporado al servicio. Mientras que 13 soldados estadounidenses han muerto en el conflicto.

El ataque, que incluyó el uso de un misil de origen iraní junto con drones, ocurrió un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Irán había sido “aniquilado”.

En la misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que nunca antes en la historia se había logrado neutralizar con tanta rapidez y eficacia al ejército de otro país.

Más temprano el viernes, el Comando Central de Estados Unidos informó que, desde el inicio del conflicto hace un mes, más de 300 militares han resultado heridos. La mayoría ya se ha recuperado y ha vuelto al servicio activo.

Sin embargo, 30 permanecen fuera de combate y 10 de ellos presentan lesiones graves.

Este no es el primer ataque iraní contra la base aérea Príncipe Sultán. El sargento del Ejército estadounidense Benjamin N. Pennington, de 26 años, fue herido en un ataque contra esa instalación el 1 de marzo y falleció días después.

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