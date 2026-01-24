Clima Tormenta Invernal EEUU: Estados Hoy, Sábado 24 de Enero con Temperaturas de -50 y -45 Grados Se recomienda a la gente ponerse guantes antes de salir, mascarilla y mantener a las mascotas dentro de casa para evitar cualquier riesgo

Video Alcalde y autoridades de Filadelfia piden precauciones ante tormenta con más de 12 pulgadas de nieve

De acuerdo con el National Weather Service, ( NWS) este sábado 24 de enero se mantiene la alerta de frío extremo y permanecerá hasta el mediodía del lunes 25 de enero.

Algunos de los estados afectados en los que podría acumularse la nieve son desde el norte de Texas, Oklahoma, hasta Carolina del Norte y Virginia, Maryland, de acuerdo con los reportes del NWS.

Panhandle de Texas y Oklahoma, con acumulación de nieve de entre 6 y 12 pulgadas. Habrá capa ligera sobre carreteras, podría haber riesgos en puentes y pasos elevados extremadamente resbaladizos y viajar podría ser muy difícil o peligroso; las ráfagas podrían llegar hasta 35 mph.

Algunos de los impactos a la salud que podrían generar las condiciones climáticas son la congelación e hipotermia , si la piel no protegida se expone a estas temperaturas.

¿A cuántos grados estará este sábado 24 de enero del 2026?

El frío extremo estará en el centro-sur y sureste de Texas y podría llegar a temperaturas de 50 grados bajo cero y 45 grados bajo cero en algunas partes del centro-norte, noroeste y centro-oeste de Minnesota y del noreste y sureste de Dakota del Norte.

Recomendaciones para la tormenta invernal y sus consecuencias

Las fuertes ráfagas frías de viento de hasta 45 grados bajo cero podrán causar congelación a la piel expuesta.