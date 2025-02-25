El papa Francisco "descansó bien" durante la noche, dice el Vaticano, tras reportar "una leve mejoría" el lunes

Video El papa Francisco presenta una leve mejoría y no tuvo nuevas crisis respiratorias, dice El Vaticano

El papa Francisco, de 88 años y hospitalizado en estado crítico por una neumonía en los dos pulmones, "descansó bien" durante la noche, indicó el Vaticano la mañana de este martes.

"El Papa descansó bien, toda la noche", declaró la Santa Sede en un escueto comunicado, en el duodécimo día de su hospitalización en Roma, la más larga desde que fue elegido sumo pontífice en 2013.

PUBLICIDAD

El lunes por la noche, el Vaticano indicó que el Papa argentino había experimentado "una leve mejoría".

"La condición clínica del Santo Padre, aunque sigue siendo crítica, ha registrado una leve mejoría. Hoy no hubo episodios de crisis respiratoria asmática; algunas pruebas de laboratorio han mejorado", escribió la Santa Sede en un comunicado el lunes por la noche.

Por otro lado, la "insuficiencia renal leve" que padece desde el domingo "no es preocupante", precisó el lunes el Vaticano.

En el boletín más optimista en días, indicaron que había retomado su trabajo desde su habitación en el hospital y llamó a una parroquia en la Ciudad de Gaza con la que ha mantenido contacto desde que comenzó la guerra allí.

Una fuente del Vaticano había indicado horas antes, el mismo lunes, que Francisco podía levantarse y alimentarse con normalidad, y que se encontraba con buen estado de ánimo.

El estado de salud del jefe de la Iglesia católica, ingresado desde el 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma, se deterioró el sábado con "un ataque asmático prolongado que necesitó oxígeno a alto flujo" y problemas hematológicos que requirieron una transfusión de sangre.

Miles de personas se reunieron frente al Vaticano para orar por la salud del Papa

Al caer la noche, miles de fieles se reunieron en una Plaza de San Pedro empapada por la lluvia para el primer rezo nocturno del rosario. La oración recordó las vigilias de 2005, cuando San Juan Pablo II agonizaba en el Palacio Apostólico, pero muchos de los asistentes afirmaron que rezaban por la recuperación del pontífice argentino.

PUBLICIDAD

“Vinimos a rezar por el papa, para que se recupere pronto, por la gran misión que comparte con su mensaje de paz”, dijo Hatzumi Villanueva, de Perú, quien alabó la empatía de Francisco hacia los migrantes.

De pie en el mismo escenario que suele ocupar Francisco, de 88 años, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que desde la hospitalización del Papa, el coro de oraciones por su recuperación se ha extendido por todo el mundo.

“A partir de esta noche, queremos unirnos públicamente a esta oración aquí, en su casa”, señaló Parolin, rezando para que Francisco “en este momento de enfermedad y prueba” se recupere rápidamente.

Con información de AFP y AP.